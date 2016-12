Poznaj ciekawostki z innych krajów

Niemcy

To właśnie wśród ludów germańskich narodziła się tradycja świątecznej choinki. A wszystko zaczęło się 300 lat temu od wieszania u sufitu gałązki jemioły, sosny lub świerka. Był to symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością.

Jakie są inne zwyczaje naszych zachodnich sąsiadów? Do najbardziej znanych należy organizowanie kiermaszy bożonarodzeniowych, które przyjęły się także i w Polsce. Na kiermaszach można kupić nie tylko ozdoby świąteczne czy prezenty, ale można także napić się grzanego wina z przyprawami korzennymi i spróbować specjalnego ciasta, czyli bożonarodzeniowych pierników.

Czechy i Słowacja

Boże Narodzenie w Czechach i na Słowacji bardzo przypomina Święta w Polsce, jest to czas wolny, spędza się go z rodziną, a w Wigilię pości się cały dzień. Podobnie jak u nas, do kolacji zasiada się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Co ciekawe, Wigilia jest dniem wolnym od pracy.

Charakterystyczną potrawą u naszych południowych sąsiadów są „vánočky" czyli tradycyjne białe ciasto, która przypomina i wyglądem i smakiem naszą chałkę z bakaliami.

Czechy:

Słowacja:

Włochy

We Włoszech, w dzień Wigilii podczas uroczystej kolacji podaje się typowe włoskie ciasta – panettoni i pandoro (to babki w kształcie walca, z bakaliami, podobne do naszych wielkanocnych babek), Panpepato (pierniki), Torrone (nugaty z okolicy Wenecji, nadziewane migdałami, czekoladą lub orzechami), marcepany oraz czekoladki i cukierki. Tradycyjna kolacja wigilijna składa się z 13 dań, to o jedno więcej niż w Polsce. Dania oparte są na bazie rybnej i makaronach pod różnymi postaciami (np. spaghetti, lasagne, tortellini, ravioli, gnocchi), a także na owocach morza.

Najbardziej charakterystyczną włoską tradycją, która rozpowszechniła się na cały świat, to tradycja wystawiania szopek. Powstanie pierwszej przypisuje się samemu św. Franciszkowi z Asyżu, który w roku 1223 w miejscowości Greccio, przygotował inscenizację wydarzeń mających miejsce w noc Narodzin Syna Bożego. Na terenie pustelni ustawione zostały świece i pochodnie, jak również żłóbek oraz żywe zwierzęta. Okoliczni mieszkańcy wzięli też udział w Mszy Świętej odprawionej nad żłóbkiem.

Francja

Co charakterystycznego w obchodach Świąt Bożego Narodzenia możemy spotkać we Francji? Dla wielbicieli choinek na pewno zaskoczeniem będzie fakt, iż to szopka, a nie choinka jest najważniejszym elementem dekoracyjnym! Symbolem są figurki Świętych, tzw. ‘snatons’ (mali święci), które zyskały na popularności podczas Rewolucji Francuskiej – zamykano wtedy kościoły, a inscenizacje narodzin Chrystusa zostały zakazane. Tradycyjną potrawą, a raczej deserem jest deser Bûche de Noël (dosłownie „świąteczna kłoda”), który do złudzenia przypomina polską roladę, podawane albo z kremem albo z lodami.

Hiszpania

Zacznijmy od tego, że w Hiszpanii w czasie Bożego Narodzenia nie daje się prezentów. Prezenty wręcza się dopiero 6 stycznia (na pamiątkę darów, które otrzymał Jezus od trzech Mędrców). Co nas czeka, jeśli zdecydujemy się spędzić Święta w tym kraju? Po pierwsze – nie podzielimy się opłatkiem podczas kolacji wigilijnej. Hiszpanie dzielą się turronem, czyli przysmakiem w rodzaju nugatu. Po drugie – ważną rolę odgrywa szopka, która jest przygotowywana przez domowników. Po trzecie – upominki można odnaleźć w….cieście! Podczas świąt przygotowuje się tradycyjne "ciasto Trzech Króli", a w nim zapieka się drobne upominki np. monety. Kto otrzyma ciasto bez upominku musi w następnym roku upiec takie samo ciasto. Jednak najciekawszym zwyczajem jest tzw. Urna Losu. Na czym ona polega? Otóż mieszkańcy mniejszych miejscowości gromadzą się wokół niej, każdy wrzuca do środka karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Następnie losuje się po dwie kartki – ci, których imiona wylosowaliśmy będą naszymi najbliższymi przyjaciółmi przez cały nadchodzący rok.

Już za tydzień kolejna porcja bożonarodzeniowych ciekawostek.

