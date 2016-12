Holandia

Nie mamy zbyt dobrych wieści dla wielbicieli Świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego? Dlatego, że w Holandii nie obchodzi się uroczystej wieczerzy wigilijnej, ani postu. Nie ma też prezentów pod choinką! Ponieważ nie ma więcierzy wigilijnej to i nie ma specjalnych przysmaków, potraw czy wypieków spożywanych tylko i wyłącznie w tym czasie. Podczas Świąt w Holandii królują za to bogato ozdobione lampkami choinki oraz pielęgnowany jest zwyczaj pasterki.

W Holandii najważniejszy jest okres poprzedzający Boże Narodzenie - czas Świętego Mikołaja, czyli Sinterklaas'a. Okres pomiędzy przybyciem Mikołaja do Holandii (około 20 listopada), a wigilią jego urodzin (5 grudnia) jest czasem świętowania. Tradycja Świętego Mikołaja jest kultywowana z wielką dbałością, w tym oczywiście tradycja dawania sobie prezentów! Kulminacyjnym punktem jest uroczysta kolacja pakjesavond w dniu 5 grudnia.

Flaga:

Waluta: Euro

Portugalia

Jak obchodzą Święta Portugalczycy? Zacznijmy od tego, iż najpierw idą na pasterkę, a dopiero potem zasiadają do uroczystej kolacji wigilijnej. Na stole wigilijnym, podobnie jak i u nas, znajduje się puste nakrycie, jednak tutaj jest ono przeznaczone dla zmarłych dusz. Jeśli chodzi o prezenty, to w tym czasie daje się je symbolicznie, jednak najwięcej ich otrzymuje się w święto Trzech Króli. Jakie tradycyjne potrawy pojawiają się na stole świątecznym? Przede wszystkim nadziewany indyk, może też być kurczak czy kura z kasztanami, rodzynkami i migdałami.

Flaga:

Waluta: Euro

Szwecja

Choinka pojawiła się tutaj już w 1700 roku i od tego czasu jest ważnym elementem Świąt. Ubiera się ją zazwyczaj dwa dni przed Wigilią.

Jakie potrawy są charakterystyczne dla szwedzkich Świąt:

Do ciekawych tradycji należy tzw. "zanurzanie w kotle". Polega ono na tym, iż biesiadnicy zanurzają kawałki ciemnego chleba w garnku wypełnionym wołowiną, wieprzowiną i sosem. Na świątecznym stole pojawia się także lutefisk – to typowo świąteczna potrawa, którą przygotowuje się głównie z dorsza, rybę moczy się w wodzie, a następnie przez kolejne kilka dni maceruje w ługu sodowym - substancji silnie żrącej…, następnie jest ona gotowana i smażona. Podaje się ją z warzywami lub innymi dodatkami.

W tym czasie w Szwecji można spotkać dwie postacie, jedna nazywa się Jultomten, a druga Juldagen. Kim one są? Otóż pierwsza, to nikt inny tylko Święty Mikołaj we własnej osobie! Szwedzki Jultomten stanowi połączenie dwóch tradycji - europejskiej (czyli tego, który rozdaje prezenty na Boże Narodzenie) i szwedzkiej, czyli gårdstomtena (czyli krasnala ogrodowego, który nie miał nic wspólnego z prezentami, ale odgrywał ważną rolę w życiu Szwedów. Wierzyli oni, że pilnował, aby gospodarstwo i bydło były doglądane. Jeśli ktoś nie dbał o zwierzęta, mógł zostać przez niego spoliczkowany. Dla krasnali, opiekunów chłopskich zagród, gospodarze w wigilijną noc wystawiali miseczkę kaszy). A kim jest Juldagen? To koziołek i to on kiedyś rozdawał prezenty, jednak od przeszło 100 lat został zastąpiony Jultomentem. Obecnie stanowi świąteczną ozdobę, wykonaną najczęściej ze słomy.

Flaga:

Waluta: korona szwedzka

Wielka Brytania

To właśnie tutaj narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą pod sufitem, który symbolizuje szczęście i spełnienie marzeń. Tu też narodził się zwyczaj wysyłania kartek świątecznych z napisem "Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku".

W Anglii nie ma tradycji wigilijnej wieczerzy, ta forma posiłku to bardziej obiad podczas którego spożywa się pieczonego indyka i Christmas Pudding. Ten ostatni jest podawany z sosem na bazie brandy lub rumu i przyozdabiany gałązką ostrokrzewu, a podczas podawania często jest oblany alkoholem i podpalany. Podczas wigilii biesiadnicy nie dzielą się opłatkiem tylko tzw. Christmas Cracker. Co to takiego? Otóż Christmas Cracker są to papierowe „cukierki”, które rozrywane są przez dwie osoby, a w środku znajdują się drobne upominku typu wróżba, zabawna kostka do gry czy mini gra towarzyska.

To właśnie z Anglii przyszedł do nas zwyczaj Bożonarodzeniowych spotkań firmowych.

Flaga:

Waluta: Funt szterling

