Wystąpienie Donalda Trumpa a kurs dolara amerykańskiego

Najistotniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia, a nawet tygodnia będzie, nocne wystąpienie Donalda Trumpa w Kongresie, który zaprezentuje swoje podejście do polityki gospodarczej, budżetu oraz koncepcji podatków. Zapowiedzi sprzed 3 tygodni, że „coś się zmieni” w podatkach dało impuls wzmacniający dolara na rynku walut. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest, czy Trump przedstawi dziś konkretne rozwiązania, czy też pójdzie w stronę złagodzenia retoryki i kompromisu.

W kampanii wyborczej Trump zapowiadał, iż dolar jest zbyt mocny, co szkodzi gospodarce. Co ciekawe dotychczas po wyborze Trumpa na Prezydenta, ku zaskoczeniu analityków, dolar znacząco się umocnił. Jednak już jego wystąpienia prasowe bardzo rozczarowywały neutralną retoryką, co wpływało negatywnie na kurs dolara.

Z punktu widzenia kursu USDPLN właśnie ta retoryka dzisiejszego wystąpienia ma największe znaczenie. Fundamentalnie dolar będzie się umacniał w dłuższym terminie do wszystkich walut. Natomiast jaki będzie jego kurs w krótkim terminie, zależy w dużej mierze właśnie od dzisiejszego nocnego wystąpienia.

Należy podkreślić, że brak istotnych konkretów dotyczących podatków, budżetu czy planowanego programu zbrojeń, będzie odebrane przez rynek negatywnie. Dolar porusza się w konsolidacji pomiędzy 4,10 a 4,04 z szansą na przebicie wsparcia i dotarcie ceny w rejon 4,00 złotych w przypadku negatywnego odbioru wystąpienia.

W momencie przełamania oporu cena może dojść do poziomu 4.15 nawet jutro rano. W związku z powyższym w godzinach popołudniowych i jutro jest możliwa duża zmienność na parach walutowych z dolarem, a także możliwe jest także wystąpienie luk cenowych.

źródło: ergokantor.pl

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

