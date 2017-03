Sytuacja na złotówce po wystąpieniu Trumpa

USDPLN

Nocne przemówienie Donalda Trumpa wpłynęło pozytywnie na dolara pomimo braku retoryki dotyczącej podatków. Dolar umocnił się do wszystkich walut. Wczoraj w godzinach popołudniowych ergokantor.pl sprzedawał dolara po 4,06 natomiast już dziś o poranku, trzeba zapłacić 2 grosze więcej. Dodatkowo wzrost do 70% prawdopodobieństwa podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszły piątek będzie powodował dalsze umocnienie się dolara także do polskiej złotówki. W przypadku oczekiwanych wzrostów USDPLN powinien przetestować lokalne szczyty na poziomie 4,10, a w przypadku dalszych wzrostów poziom 4,15 gdzie wypada zakończenie formacji geometrycznej 1 do 1, a ponadto mamy tu do czynienia z price action, gdyż cena historycznie reagowała już na ten poziom. W przypadku spadków możliwe przetestowania poziomu 4,00.

EURPLN

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami PLN umocniło się do EUR, rysując prawe ramie formacji RGR. Oczekujemy spadku do poziomu 4,29, a następnie nawet do poziomu 4,25. W przypadku wzrostów możliwe jest przetestowanie lokalnych szczytów na poziomie 4,32. Ze względu na spadek wartości eurodolara po wystąpieniu Trumpa bardziej prawdopodobne jest umocnienie złotówki względem euro przynajmniej w krótkim terminie.

GBPPLN

Funt wczoraj w godzinach popołudniowych wybił się dołem z kanału wzrostowego, co było dla nas scenariuszem bazowym. Obecnie możliwe jest przetestowanie z drugiej strony linii kanału, czyli wzrost do 5,06 a po jego przełamaniu powrót do kanału wzrostowego w przypadku globalnego umocnienia się GBP. W przypadku spadków oczekujemy zaksięgowanie poziomu 5,0135, gdzie wyznaczamy mierzenie FIBO 61,8%, po czym może nastąpić lokalna korekta. W razie większych spadków oczekujemy przetestowania poziomu 4,97 – 4,95

źródło: ergokantor.pl

Powyższy komentarz walutowy nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku. Komentarz został sporządzony w celach informacyjnych i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Goldem Sp. z o.o. - właściciel marki ergokantor.pl i autor komentarza nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym komentarzu.

