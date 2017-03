USDPLN

Czwartek był kolejnym dniem, kiedy kurs dolara znajdował się w konsolidacji pomiędzy 4,07 - 4,0950. Górne ograniczenie kanału pierwszy raz zostało przetestowane 21 lutego i od tego czasu popyt nie ma siły, by pokonać granicę 4,10. W piątek poznamy rządowy raport z rynku pracy tzw. peyrolls. Należy oczekiwać danych lepszych od konsensusu, co powinno umocnić dolara na szerokim rynku. W przypadku wzrostów cena ma szanse przetestować poziom 4,16, natomiast w przypadku gorszych danych z gospodarki amerykańskiej dojdzie do dużego rozczarowania i korekta może być dużo mocniejsza, wybijając dolne ograniczenie horyzontalnego kanału trendowego z celem nawet w okolicach 4,00 złotych.

źródło: opracowanie własne ergokantor.pl

EURPLN

Bardzo ciekawa sytuacja jest na parze EURPLN. Cena przetestowała poziom 4,3250 i obecnie rynek powinien obrać kierunek. W przypadku wzrostów możliwe są 2 scenariusze. W pierwszym cena po dotarciu do 4,3370 tj. lokalnego szczytu wyrysowanego przez głowę formacji RGR, odbije i wróci do horyzontalnego kanału trendowego. W drugim cena może wybić ten poziom i rysować nowe szczyty. W przypadku spadków pierwszym wsparciem jest poziom 4,29.

źródło: opracowanie własne ergokantor.pl

GBPPLN

Sytuacja na funcie od kilku dni się nie zmienia. Rynek kilkukrotnie testował poziom 4,9560, jednak za każdym razem uaktywniał się popyt. Naszym zdaniem należy spodziewać się dalszej deprecjacji funta. Cena przy kolejnym teście poziomu 4,9560 powinna go wyłamać i docelowo dojść do 4,9190 księgując formację 1 do 1.

źródło: opracowanie własne ergokantor.pl

10.03.2017, godz. 7:00

