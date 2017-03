USDPLN

Znaczące umocnienie się złotego względem dolara trwa już od 15 marca. W tym czasie złotówka odrobiła aż 17 groszy i prawdopodobnie to nie koniec. Choć kurs zależy od sytuacji politycznej w Europie i reform Prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych, to widzimy jeszcze potencjał do spadków. Celem powinna być linia trendowa wyrysowana po dołkach z końca marca i sierpnia 2016. Na wykończeniu jest także układ spadkowej piątki, po którym powinno dojść do znacznej korekty. W przypadku wzrostów oporem będzie poziom 3,9830, na którym cena już reagowała końcem października 2016 i początkiem lutego 2016 roku.

EURPLN

Po pokonaniu wsparcia na 4,2750 i trwałym wybiciu linii trendowej, stało się jasne, że formacja RGR, o której wspominaliśmy już na początku grudnia 2016 roku, stała się faktem. Dodatkowo brakuje raptem 2 groszy do zaksięgowania ogromnej formacji 1 do 1. Po zaksięgowaniu poziomu 4,2240, techniczne powinno dojść do sporej korekty wzrostowej. W przypadku wzrostów oporem pozostaje dotychczasowe wsparcie na poziomie 4,2750.

GBPPLN

Funt na bazie umocnienia się złotego staniał o 3 gr. Wsparciem pozostają ostatnie dołki przy 4,90, gdzie jest szansa na wyrysowanie się podwójnego dna. Oporem pozostaje poziom 61,8% Fibo ostatniego impulsu spadkowego przy 5,03, a po jego pokonaniu poziom 5,0580.

