Wymieniasz walutę? Ten poradnik jest dla Ciebie!

Nietypowy e-book na wesoło, napisany prostym językiem dla mnie, dla Ciebie, dla tamtej Pani i tego Pana. Dla każdego, kto chce zrozumieć nieracjonalność swoich inwestycyjnych działań.

O czym?

O psychologii inwestowania, o niedoskonałych ludzkich cechach (które można poprawić), o uniwersalnych zasadach i o efektywnym działaniu (które warto wprowadzić w życie). Idealny dla każdego, kto chce swoje życie uczynić lepszym, prostszym i przyjemniejszym w sferze osobistej, zawodowej i finansowej - mówi Izabela Kościów z Działu Mediów w ergokantor.pl.

Poznajcie Jakuba!

Jakub to statystyczny Polak. I jest statystycznie idealny. Wyróżnia go jedna cecha – ma wrodzoną pasję, szczerą chęć, by przezwyciężyć swoje ograniczenia i przeciętność. Razem z Nim poznasz metody, które pomogą Ci zrealizować swoje cele. Sprawdź! Czy błędy popełniane przez Jakuba nie są aby Twoimi?

