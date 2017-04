Sytuacja na rynku złotego

USDPLN

Dolar zgodnie z oczekiwaniami przetestował strefę ZZB przy 8,90, po czym cofnął się o 3 grosze. Wczoraj wieczorem Biały Dom opublikował założenia do reformy podatkowej. Po raz kolejny rynek poczuł się zawiedziony, gdyż usłyszał tylko ogólniki, a nie konkrety. Na szerokim rynku doprowadziło to do niedużego osłabienia się dolara, co także przełożyło się na złotówkę. Z fundamentalnego oraz technicznego punktu widzenia nic się nie zmieniło. W założeniu bazowym dolar powinien w średnim terminie się umacniać. Pierwszym oporem będzie wspomniany poziom 3,90, a następnie po jego wybiciu poziom 3,94, gdzie cena już reagowała w marcu i kwietniu br. W przypadku spadków wsparciem będą lokalne dołki przy 3,86, natomiast kluczowym poziomem jest mierzenie 161,8% Fibo przy 3,82.

EURPLN

Euro przed dzisiejszym posiedzeniem EBC jest stabilne. Nie spodziewamy się żadnych ruchów Banku Centralnego, a największą uwagę przykuwać będzie retoryka komunikatu Prezesa Draghiego. W dalszym ciągu wsparciem pozostaje poziom 4,21, natomiast oporem pozostają poziomy 4,26 i 4,28.

GBPPLN

Funt zareagował wczoraj na poziom 4,95, gdzie mamy mierzenie 61,8% Fibo z impulsu wzrostowego mierzonego od października 2016. Wspominaliśmy początkiem tygodnia, że jest to silna strefa popytowa, która nie powinna zostać wybita. Reakcja popytowa potwierdza założenie, iż znajdujemy się w kanale pomiędzy 4,96 a 5,12, w którym znajdujemy się od początku roku. Kwietniowe wybicie dołem i szybki powrót pozwalają zakładać, iż po teście górnego ograniczenia kanału może zostać on wybity, co by potwierdzało realizację formacji odwróconego RGR.

